Politie ontdekt cannabisplantage in hoeve: “Er werd ongewoon veel elektriciteit verbruikt” Cedric Matthys

25 mei 2020

21u01 0 Lochristi In de Vossenstraat in Beervelde heeft de politie een cannabisplantage ontdekt. Zowel de man die in het pand aan het werken was als de eigenaar zijn aangehouden.

“De netbeheerder liet ons weten dat er in een hoeve in de Vossenstraat in Beervelde ongewoon veel elektriciteit verbruikt werd”, laat de politiezone regio Puyenbroeck weten. “Onze ploegen kwamen ter plaatse en vonden er een grote cannabisplantage. Een 51-jarige Bulgaarse man die in het gebouw aanwezig was, werd gearresteerd, net als de eigenaar van het pand. Het was de politiezone Waasland-Noord die deze 46-jarige man uit Stekene opspoorde en naar onze kantoren bracht.” Beide mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De civiele bescherming heeft de plantage intussen ontruimd.