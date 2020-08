Politie klist sluikstorter: dader dumpt bed, zetels en microgolfoven Cedric Matthys

14 augustus 2020

14u12 1 Lochristi De politiezone Puyenbroeck heeft de sluikstorter geklist die begin augustus in de Persijzerstraat in Zaffelare een hoop afval achterliet. De dader dumpte er een bed, zetels, een microgolfoven, etensresten en heel wat zakken met allerlei rommel.

“Ook voor ons is zo'n stort eerder uitzonderlijk”, laat commissaris Brenda Clemminck weten. “Rond vuilnisbakken wordt vaak gesluikstort, maar dat gaat dan eerder om blikjes of verpakkingen van eten. Grote voorwerpen zoals in de Persijzerstraat komen we minder vaak tegen. Intercommunale IDM is het vuil met een aanhangwagen komen halen.”

De politiezone geeft verder mee dat de dader zich een stevige rekening mag verwachten. De GAS-boete bedraagt maximaal 250 euro en ook de kosten voor de opruiming worden doorgerekend.