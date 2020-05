Pizzamobiel aan kerk weer open: “Hopelijk krijgen de marktkramers volgende week even goed nieuws” Cedric Matthys

07 mei 2020

18u17 0 Lochristi De pizzamobiel staat vanaf vrijdag opnieuw aan de kerk van Lochristi. De markt op dinsdag mag nog niet plaatsvinden, blijkt na de Veiligheidsraad van woensdag.

“Nee, ook nu dinsdag is er geen markt op het dorp van Lochristi.” Frederic Droesbeke (Open Vld) klinkt meelevend als wij hem bellen. De Lootse schepen van lokale economie heeft zelf een zaak en vindt het vreselijk dat hij de marktkramers nog even moet teleurstellen. “We volgen de federale richtlijnen en kunnen niet anders”, zegt hij. “Ik heb net als iedereen op het nieuws vernomen dat de regering markten vanaf 18 mei opnieuw wil toestaan, maar ook daar moet nog officieel over beslist worden. De gangen van onze markt zijn niet zo breed omdat de kramen niet op een plein staan zoals in andere gemeenten. Het is voorlopig koffiedik kijken.”

Kip aan ’t spit

Hoewel markten voorlopig niet zijn toegestaan -en dus ook de zondagse markt in Zaffelare- mag ambulante handel wel. Concreet kan je vanaf volgende week op woensdag opnieuw kip aan het spit halen aan de kerk en zal op vrijdag de pizzamobiel er weer staan. “Ik begrijp uiteraard dat het wat vreemd is”, geeft Droesbeke, “maar dat zijn de federale regels. Ik heb intussen de uitbaters van de kramen al aan de lijn gehad en ze waren dolenthousiast dat ze hun klanten opnieuw konden bedienen. Hopelijk krijgen de marktkramers volgende week even goed nieuws.”