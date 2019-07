Parking Torfs Lochristi ontruimd na melding gasgeur: Geen gevaar Sam Ooghe

08 juli 2019

15u16 0 Lochristi De zenuwen waren even strak gespannen, deze voormiddag aan schoenenwinkel Torfs op de Antwerpsesteenweg in Lochristi, want de brandweer kwam er gaswaarden opmeten na een ongeruste melding. Gelukkig bleek er geen gevaar.

Enkele klanten hadden letterlijk onraad geroken en de brandweer verwittigd. Die nam geen risico’s en kwam meten of er effectief gas over de parking hing. Er werd tijdelijk een bescheiden perimeter ingesteld voor de parking en de zone er rond, aldus de brandweer. Na enkele tientallen minuten werd die alweer opgeheven, toen uit de metingen bleek dat er van gas geen sprake was. De zone en de winkel zijn volledig toegankelijk.