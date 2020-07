Paardenhappening Flanders Horse Event toch nog afgelast Wouter Spillebeen

26 juli 2020

13u36 2 Lochristi Jumpingevenement Flanders Horse Event in Beervelde deed er alles aan om coronaproof door te kunnen gaan, maar nu is de wedstrijd toch afgelast. “We zien geen andere oplossing”, klinkt het.

Internationale namen uit de paardensport komen normaal jaarlijks een week samen in Beervelde voor het Flanders Horse Event. Door het coronavirus was het al duidelijk dat het evenement niet in normale omstandigheden zou kunnen doorgaan, maar de organisatoren deden er toch alles aan om een unieke ervaring te kunnen bieden. Zo zouden er bijvoorbeeld tours mogelijk zijn met gators, kleine offradvoertuigen.

Maar nu het coronavirus weer opflakkert, heeft de gemeente Lochristi besloten om alle evenementen tot minstens 31 oktober af te schaffen. Evenementen die al gepland waren, werden herbekeken. “We waren er met veel goede moed aan begonnen en hebben alles op alles gezet om toch nog een concours te laten plaatsvinden”, klinkt het bij de organisatie. “Onze voorbereidingen waren in de laatste fase maar het gaat al even de slechte kant op met de Coronacijfers. We zien dan helaas ook geen andere oplossing dan onze wedstrijd in Beervelde alsnog af te gelasten.”