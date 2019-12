Overgrote meerderheid fietsers rijdt goed verlicht rond in Lochristi en Wachtebeke Cedric Matthys

06 december 2019

16u50 0 Lochristi De overgrote meerderheid van de fietsers in Lochristi en Wachtebeke rijdt goed verlicht rond. Dat bleek althans uit de eerste grootschalige controles naar aanleiding van de donkere winterdagen. “Ook wij zijn positief verrast”, laat de politiezone Puyenbroeck weten.

Met elf waarschuwingen op 132 gecontroleerde fietsers doet de schoolgaande jeugd het in Lochristi en Wachtebeke erg goed. In Lochristi vonden in de Veldstraat, de Voordestraat en in het centrum controles plaats. Hierbij kregen vijf jongeren een waarschuwing. Vooral de fietsverlichting ontbrak. In Wachtebeke controleerde het wijkteam dan weer 36 fietsers in de Kerkstraat. Zij bleken allemaal in orde. Bij acties op het Dr. Jules Persynplein was het wel prijs. Van 46 gecontroleerde fietsers, bleken er 6 niet in orde. Het ging om 2 jongeren en 4 volwassenen. “Enkel die laatsten kregen een bekeuring”, horen we bij de politiezone Puyenbroeck. “De jongste overtreders nodigden we uit voor een verplichte les rond verkeersveiligheid op woensdagnamiddag.”