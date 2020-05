Opnieuw dinsdagmarkt in Lochristi, mét mobiele toiletten Cedric Matthys

14 mei 2020

11u58 16 Lochristi Zolang de horeca gesloten blijft, plaatst de gemeente Lochristi mobiele toiletten op de wekelijkse dinsdagmarkt. Dat laat schepen van lokale economie Frederic Droesbeke (Open Vld) weten.

“Nu we opnieuw markten mogen organiseren van de Federale Veiligheidsraad springt ook Lochristi op de kar”, zegt Droesbeke. “Concreet worden al onze marktkramers met een vaste standplaats toegelaten. Dat gaat in totaal om een dertigtal kramen. Om alles veilig te laten verlopen zal er eenrichtingsverkeer gelden. Onze diensten zullen verkeersborden plaatsen en op de grond spuiten we pijlen die de richting aangeven. Verder zullen onze twee marktleiders, Dirk en Patrick, samen met twee wijkinspecteurs aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Zo kan iedereen veilig shoppen.” Ook zal de zondagsmarkt in Zaffelare opnieuw plaatsvinden.