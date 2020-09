Ook woonzorgcentrum Sint-Pieter gaat Jerusalema Challenge aan: “Hopelijk krijgen we heel Vlaanderen aan het dansen” Cedric Matthys

03 september 2020

18u41 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Lochristi Woonzorgcentrum Sint-Pieter heeft drie andere centra genomineerd voor de Jerusalema Challenge. De bewoners dansten onlangs zelf op de zomerhit en verspreiden nu de video via sociale media. “Samen kunnen we tonen dat ouderen hier niet troosteloos wegkwijnen”, laat directrice Ann Cardinael verstaan.

Nee, het is niet allemaal kommer en kwel in de Vlaamse rusthuizen. Dat is de boodschap die woonzorgcentrum Sint-Pieter uit Lochristi de wereld in wil sturen. De bewoners sloegen de laatste weken aan het dansen en waagden zich aan de Jerusalema Challenge. Op de tonen van het lied, dat stilaan de officieuze zomerhit is van 2020, gingen ze samen uit de bol. Het woonzorgcentrum maakt er een filmpje van en gooide dat online. Daarna nomineerden ze drie andere rusthuizen.

“Hopelijk springen nog woonzorgcentra op de kar”, zegt directrice Ann Cardinael enthousiast. “Samen kunnen we tonen dat onze bewoners hier niet troosteloos wegkwijnen. Tijdens de hele coronaperiode is een beeld geschapen dat niet strookt met de realiteit. Hoewel je soms met enkele beperkingen rekening moet houden, kunnen ook ouderen veel meer dan je denkt.” Wij zijn alvast benieuwd hoe woonzorgcentrum Regatta Armonea uit Antwerpen, Haagwinde uit Maarkedal en Sint-Eligius uit Lochristi het ervan afbrengen.