Ook na brand in restaurant gaat jonge ondernemer (21) door: “We hebben de tijd gebruikt om ons menu wat aan te passen” Cedric Matthys

20 november 2019

11u20 2 Lochristi 21 jaar en al ondernemer, weinigen doen het Tunahan Demir voor. De jonge Gentenaar startte dit jaar een eigen restaurant in Lochristi, maar kreeg enkele weken geleden te maken met een brand. Toch laat hij zich daar niet door stoppen.

“Ik zag plots zwarte rook uit mijn zolder schieten", zegt Tunahan Demir. De 21-jarige Gentenaar is nog steeds onder de indruk al hij vertelt over de brand. De jonge ondernemer begon op 2 maart 2019 restaurant Rotam langs de Dendermondsesteenweg in Lochristi, maar die droom spatte op zaterdag 9 november bijna uit elkaar. De motor van zijn afzuigsysteem schoot in brand. Hierdoor raakte de zolderverdieping erg gehavend, maar de rest van het restaurant bleef gelukkig gespaard.



“Samen met mijn kok begon ik meteen te blussen", zegt Demir. “Intussen belden we meteen de brandweer. Die was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Een geluk bij een ongeluk, want toen ik de rook zag, dacht ik mijn restaurant minstens voor één à twee maanden te moeten sluiten. Daar ben aan ontsnapt. We waren in totaal een weekje toe. Die tijd hebben gebruikt om onze menu wat aan te passen. Zo maakten we van een negatieve een positieve situatie.”

Grill op aardgas

De motor schoot waarschijnlijk in brand door de houtskool waar Demir zijn vlees op grillt. Hij heeft even gedacht om zijn volledige systeem te vervangen, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan. “Even heb ik eraan gedacht om een grill op aardgas met lavastenen aan te kopen”, licht hij toe, “maar grillen op houtskool is een van onze specialiteiten. Ik heb een motor laten installeren die heel wat krachtiger is. We moeten niet meer vrezen voor brand en kunnen tegelijk onze klanten dezelfde kwaliteit aanbieden. Het is een win-win.”

‘Mijn weg’

“Als jonge ondernemer is het niet altijd gemakkelijk”, zegt Demir tot slot. “Terwijl jouw vrienden gaan feesten of uitstapjes maken, zit jij in jouw restaurant. Ik doe het met veel liefde, maar een zwaardere brand zou er toch te veel aan geweest zijn. Twee jaar lang heb ik gezocht naar een ideale locatie voor mijn zaak. Samen met mijn familie heb ik hier hart en ziel in gestoken. Ik wil nu verder bouwen aan mijn zaak. Rotam betekent niet voor niets ‘mijn weg’ in het Turks. Ook als het eens brand op die weg, ga ik door.”