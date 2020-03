Ook in Gentse rand komt boodschappendienst voor ouderen op gang: “Ik hoef zelfs geen geld voor mijn benzine” Cedric Matthys

15 maart 2020

09u37 0 Lochristi Sinds de coronacrisis steken overal in Vlaanderen boodschappendiensten de kop op. Gezonde mensen die noodgedwongen thuis zitten, gaan voor kwetsbare ouderen naar de winkel. Ook Filip Rouges (54) uit Merelbeke en Nyere De Wispelaere (17) uit Lochristi springen op de kar.

De N70 oogt vreemd als we richting Dorp-Oost rijden. De parkings van de baanwinkels zijn leeg. Enkel aan de Delhaize heerst bedrijvigheid. Filip Rouges (54) en Nyere De Wispelaere (17) wachten ons voor de supermarkt op. Het duo kent elkaar niet, maar we brachten ze samen omdat ze hetzelfde idee hebben. Beiden willen in deze barre tijden boodschappen doen voor bejaarden. “Ik word zot mocht ik vijf weken moeten thuis zitten”, trapt Filip af. De Merelbekenaar werkt bij busbedrijf Selecta Cars, maar is op zijn minst tot na de paasvakantie technisch werkloos. “In deze tijd van het jaar zijn schooluitstappen onze core business”, legt hij uit. “Dat is nu allemaal wegvallen. Ik wil me opnieuw nuttig maken."

Geen diepvriesproducten

Filip kwam op het idee na een telefoontje van zijn moeder. Ze vroeg hem om wat boodschappen te doen voor haar. Al gauw bedacht hij zich waarom hij dat niet voor alle behoeftige ouderen in Merelbeke zou doen. “Ouderen gaan het best niet winkelen omdat de kans op infectie te groot is", zegt hij. “Ik wil graag voor hen in de bres springen. Ik maakte zelfs al een lijstje op. De dinsdag doe ik Melsen en Schelderode aan, de woensdag Munte en Bottelare en de donderdag Merelbeke. Wie voor 20 uur zijn bestelling mailt naar merelbeketegencorona@gmail.com kom ik de dag erna in de namiddag de producten brengen. Ik heb slechts twee afspraken. Enerzijds neem ik geen diepvriesproducten mee want dan kan ik niet bij meerdere mensen langsgaan. Anderzijds moet de bestelling voldoende groot zijn. Ik hoef geen geld voor mijn benzine, maar voor een doosje eieren rijd ik niet uit. Het moet de moeite zijn.”

Flyertjes

Net als Filip maakte Nyere haar oproep online bekend via Facebook. Ze kregen beiden honderden positieve reacties op hun bericht, maar op de eerste bestelling is het voorlopig wachten. “Ik denk dat Facebook niet het juiste kanaal is", zegt Nyere. “Om de ouderen te kunnen bereiken heb ik flyertjes laten maken. Die ga ik ronddelen. In tegenstelling tot Filip is mijn gebied beperkter. Ik heb nog geen rijbewijs dus zal alles met de fiets doen.”

De studente Drum aan het MUDA in Evergem woont in de wijk Lobos in Lochristi, maar ze neemt er de Vogelwijk bij. Mocht er binnenkort een piek komen in het aantal coronabesmettingen dan hoopt ze op hulp. “Ouderen die boodschappen nodig hebben kunnen me mailen via nyere@hotmail.be, maar ook wie andere wijken voor zijn of haar rekening wil nemen, kan me zo bereiken. Alle hulp is welkom. We moeten voorbereid zijn op wat komen zal.”