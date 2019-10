Oldtimerbeurs voor historische tractoren en machineveiling Didier Verbaere

16 oktober 2019

12u50 0 Lochristi Op het terrein van O.T.L. De Lozen Boer in de Pauwstraat 166 in Lochristi kan je zondag de hele dag terecht voor de 15de ruilbeurs & onderdelenmarkt, rommelmarkt en machineveiling van oude historische tractoren.

Met de winter voor de deur worden de meeste tractoren op stal geplaatst en is er enig herstelling werk te doen of zijn er nieuwe aankopen waar er heel wat aan gesleuteld moet worden. Op onze beurs kan de liefhebber onderdelen en items vinden waarmee ze de hele winter zoet zijn met hun hobby”, zegt organisator Raf Janssens.

Om 13.30 uur is er de 40ste veiling met zo’n 160 items per opbod. Het gaat om onderdelen, hogedrukreinigers en zitmaaiers tot volledige tractoren. De lijst kan je raadplegen op www.bel-match.be. Daarnaast is er een traditionele rommelmarkt in openlucht met 65 standhouders met huishoud- en hobbyproducten aan zeer economische prijzen. In de schuur kan je terecht voor een koud of warm drankje en er komt een Frietmobiel langs. De toegang en parking is gratis en toegankelijk van 10 tot 17 uur. Meer info : +32 475 628 129 of info@oldtimertractoren.be.