Nu ook coronabesmetting in Lochristi Didier Verbaere

08 maart 2020

12u45 0 Lochristi Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet weten dat een inwoner van Lochristi besmet is met het coronavirus.

Om privacyredenen wordt niet meegedeeld waar de besmette persoon woont of hoe het gesteld is met zijn of haar gezondheid. “De besmette persoon is geïsoleerd en de personen waarmee hij of zij nauwe contacten had, worden opgevolgd door de medische diensten. Voor mensen die geen nauw contact hadden met deze persoon zoals omwonenden, contact op straat of in de winkel, is het risico op besmetting uiterst klein”, meldt het Agentschap.

Het lokaal bestuur volgt de instructies van de overheid op de voet en baseert zich op de richtlijnen van Agentschap Zorg en Gezondheid. Voorlopig is het voldoende om waakzaam te zijn en de preventieve richtlijnen te volgen. Er is dus geen reden tot paniek.