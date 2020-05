Nu echt over en uit voor legendarische danstempel Feestpaleis Beervelde: afbraakwerken starten Sabine Van Damme

03 mei 2020

Dat het over en uit was voor het Feestpaleis in Beervelde is al lang geweten. Maar nu is dat ook écht zo. De afbraakwerken in het legendarische gebouw zijn gestart. Weg, interieur waar de helft van Lochristi en Beervelde ooit een lief vond. De gevel blijft wel behouden, er komen woningen in het gebouw.

De muziek in het Feestpaleis is al lang verstomd, de laatste dans werd lang geleden al geplaceerd. Iedereen weet al lang dat het over en uit is voor het legendarisch Feestpaleis in de Toleindestraat in Beervelde, waar in lang vervlogen tijden boerenzonen met de tractor naartoe kwamen op zoek naar een lief, maar waar ook gewoon stevige feestjes doorgingen waar meerdere generaties plezier hebben aan beleefd. Vuurwerk, champagne, in het Feestpaleis kon het allemaal, 90 jaar lang. Maar nu dus niet meer. Als er nog gedanst zal worden, zal het in het klein zijn, achter de gevels van de woningen die in het gebouw komen.

Grondwerken De Mol nam er de allerlaatste foto’s, met de kraan al in aanslag. Maandag starten de afbraakwerken, en behoort deze tempel voor altijd tot het verleden.