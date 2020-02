Nog geen koper gevonden voor station Beervelde Cedric Matthys

20 februari 2020

09u40 0 Lochristi Ook na de twee kijkdagen, op 4 december en 7 januari, is het station van Beervelde niet verkocht geraakt. De NMBS vraagt 180.000 euro voor het gebouw, maar voorlopig is er geen koper gevonden. “Normaal gezien kon er geboden worden tot en met 31 januari", laat woordvoerder Dimitri Temmerman weten. “Die termijn laten we nu wat langer lopen.”

De NMBS is een van de grootste vastgoedeigenaars van het land. Het terrein dat de maatschappij in Beervelde bezit, heeft een grondoppervlakte van iets meer dan 800 m², waarvan 306,08 m² bebouwd is. In 1984 ging het station voorgoed dicht, maar sinds 2008 is Beervelde opnieuw een stopplaats op spoorlijn 59 van Antwerpen naar Gent. Geïnteresseerden kunnen bellen naar contactpersoon Joke Galle (02 525 43 79) of mailen naar joke.galle@nmbs.be.