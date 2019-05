Nieuwe stek voor Oxfam Wereldwinkel, gemeente betaalt huur Sam Ooghe

29 mei 2019

09u27 3 Lochristi De Oxfam Wereldwinkel verhuist eind deze week van Dorp-Oost naar Dorp-West. De gemeente blijft voor Oxfam de huur van het pand betalen, maar dat is niet naar de zin van alle Lootse raadsleden.

De gemeente huurde tot eind mei het pand in Dorp-Oost voor Oxfam, maar moet verhuizen. De nieuwe locatie ligt aan de overkant van de straat, en op 1 juni zal Oxfam daar de deuren openen. De gemeenteraad besliste maandag dat Oxfam een subsidie krijgt, even hoog als de maandelijkse huurprijs van het pand.

Verloren geld

N-VA en Vlaams Belang stellen zich vragen bij de beslissing van de liberalen. Ivan Lybaert (N-VA) wil weten waarom de gemeente een volledige maand aan huurprijs subsidieert, voor een winkel die slechts veertig uur geopend is. “Elke organisatie zou staan springen voor een subsidie van 750 euro in de maand. Oxfam haalt toch ook winst uit verkoop?”, klonk het tijdens de gemeenteraad. “Wij onthouden ons; niet omdat Oxfam geen ondersteuning verdient, maar omdat deze huishuur verloren geld is. De maandelijkse som is niet in proportie. Wij stellen bijvoorbeeld voor dat de Wereldwinkel in gemeentelijke gebouwen haar producten kan verkopen.” Vlaams Belang ging niet akkoord. De nationale afdeling van de partij uitte al eerder kritiek op de steun van gemeentes aan de organisatie Oxfam.

CD&V, Groen en sp.a gaan wel akkoord met de verdere ondersteuning van de Wereldwinkel.