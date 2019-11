Nieuw woonzorgcentrum Sint-Vincentius tegen februari 2021 afgewerkt Cedric Matthys

28 november 2019

21u15 0 Lochristi Donderdagnamiddag is in de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan in Zaffelare de eerste steen gelegd voor het nieuwe woonzorgcentrum van Sint-Vincentius. Het oude gebouw gaat tegen de grond. “Langs buiten mag het er dan wel nog goed uitzien, toch kampen we binnen met heel wat problemen.”

“Als alles goed gaat, staat hier in tegen februari 2021 een nieuw gebouw.” Wouter Sonneville, algemeen directeur van woonzorgcentrum Sint-Vincentius, is trots als we hem donderdagnamiddag aanspreken. Samen met Yves Deswaene, burgemeester van Lochristi, en Hugo Bulté, voorzitter van de raad van bestuur, legde hij de eerste steen. “De nieuwbouw zal 115 woongelegenheden tellen”, licht de Sonneville toe. “In totaal betalen we daarvoor 12 miljoen euro. Al zitten niet alleen bouw-, maar ook sloopkosten in dat bedrag. Van zodra de nieuwbouw er staat, gaat ons vorige gebouw namelijk tegen de de grond. Langs buiten mag het gebouw er dan wel nog goed uitzien, toch kampen we binnen met heel wat problemen. Deze zomer sprong er nog een sanitaire leiding. Gevolg: voor tienduizenden euro’s kosten en een muggenplaag in ons gebouw. Onze bewoners stonden vol met muggenbeten. Deze nieuwbouw was echt nodig.” (lees verder onder de foto)

Acht jaar gewacht

Hoewel de bouwvergunning voor het zorgcentrum relatief snel werd goedgekeurd, liep het project heel wat vertraging op. “De nieuwbouw van basisschool de Weg-wijzer hier rechtover heeft heel wat voeten in de aarde gehad”, legt Sonneville uit. “Buren starten petities en spanden bezwaarschriften aan tegen het project. Hierdoor hadden ook wij een probleem, want onze nieuwbouw ligt op dezelfde site. We pasten de plannen meerdere malen aan. Uiteindelijk heeft het acht jaar geduurd voor we eindelijk aan de bouw konden beginnen.”

De buurt kon zich onder meer niet vinden in de kap van enkele tientallen bomen. Die stonden op de plaats waar de nieuwbouw verrijst. “We begrijpen die bezorgdheid uiteraard”, zegt Sonneville, “maar we hebben naar een oplossing gezocht. Eens ons vorige gebouw afgebroken is, planten we op de vrijgekomen ruimte tachtig hoogstammige bomen aan. Er zal hier opnieuw een bosje ontstaan. Dat zal trouwens vrij toegankelijk zijn. We gaan ons terrein niet omsluiten. Deze openheid past volledig in onze visie. We willen als woonzorgcentrum deel uitmaken van het dorp.” (lees verder onder de foto)

Nieuwe naam

Naast de bouwwerken staat er voor Sint-Vincentius volgend jaar ook organisatorisch heel wat op stapel. Op 1 januari 2020 gaat de vzw op in Exalta. Deze organisatie zal zeven wooncentra tellen, goed voor zo’n 570 bewoners en 368 medewerkers. “Een hele aanpassing”, zegt Hugo Bulté, voorzitter van de raad van bestuur. “We zullen voortaan van Exalta Sint-Vincentius moeten spreken. Al denk dat de mensen het bij Sint-Vincentius zullen houden.”