Nadat overstroming tapijt vernielde, opent snookerhal De Pomerans woensdag

06 juli 2020

06 juli 2020

Dagen en nachten werk heeft het gekost, maar snookerhal De Pomerans gaat woensdag weer open nadat er vorige maand nog tien centimeter water tussen de tafels stond. Het tapijt was volledig doorweekt, dus er moest een nieuwe vloer komen en met hulp van spelers gebeurde dat in recordtempo.

Door de hevige regenval van 17 en 18 juni, sloeg het noodlot toe in de gekende snookerhal in Dorp-Oost in Lochtisti. De riolering kon het regenwater niet meer slikken, waardoor het langs de toiletten binnen stroomde in de snookerzaal. Als klap op de vuurpijl sprong door de waterdruk ook een leiding in de keuken, waardoor er nog meer water binnen kwam. Tussen de verwarmde snookertafels stond het water wel tien centimeter hoog. Uitbaters Marc De Schepper en zijn vrouw Kristel Remue riepen de hulp in van clubleden die met man en macht het water hielpen opzuigen en afvoeren.

De volgende dag bleek echter dat de onderlagen van het tapijt nog zo doorweekt waren dat de hele vloer eruit gehaald moest worden. De twee uitbaters, hun dochter, een aantal spelers en de firma die de nieuwe vloer leverde, zetten hun schouders eronder om de herstelling snel mogelijk te laten gebeuren. “De nieuwe vloer ligt er nu sinds gisteren, na een paar dagen en nachten doorwerken”, zegt Kristel Remue. “Nu hebben we nog wat opkuiswerk en woensdagavond kunnen we weer open.” Wie woensdag al meteen wil komen snookeren, kan maar beter tijdig een tafel reserveren.