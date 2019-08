N70 Zeveneken: start voorbereidende werken op 2 september, voorlopig weinig hinder verwacht Jeroen Desmecht

27 augustus 2019

11u37 0 Lochristi Netwerkbeheerder Elia start vanaf twee september met voorbereidende werken op de N70 in Zeveneken. Twee ondergrondse hoogspanningskabels tussen Zavel (Lochristi) en de Doorgangstraat (Lokeren) worden vernieuwd. “Er wordt geen tot weinig hinder voor het verkeer verwacht", aldus de gemeente.

Elia zal de bewuste kabels dieper aanleggen zodat de geplande rioleringswerken veilig kunnen verlopen. Dat zal een viertal weken duren. Later, vermoedelijk vanaf vier november, starten de voorbereidende nutswerken.

Compleet vernieuwd

Over het bewuste traject worden alle leidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit, telefoon, televisie en internet vernieuwd. Dat zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Een concrete startdatum is nog niet bekend. “Zodra we een datum hebben, zullen we hierover communiceren”, schrijft de gemeente op haar website. Tijdens de werken blijft het verkeer mogelijk in beide richtingen via versmalde rijstroken.

“In 2020-2021 wordt de de doortocht van de N70 in Zeveneken heraangelegd. De bebouwde kom wordt duidelijk afgebakend met een rotonde aan de Zavel en met een middeneiland aan de kant van Lokeren”, schrijft de gemeente nog. “Er komen veilige en comfortabele fiets- en voetpaden. Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt. De dorpskern krijgt een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen en comfortabele busperrons.”