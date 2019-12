Minstens 600 controles tijdens BOB-campagne Cedric Matthys

02 december 2019

12u30 0 Lochristi In de politiezone Puyenbroeck, waar de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate tot behoren, is de BOB-campagne volop van start gegaan. Nog tot en met 2 februari voert de politie er de alcoholcontroles verder op. “We zullen minstens 600 bestuurders controleren.”

“Als politiezone moeten we per jaar minstens 1138 bestuurders controleren op alcohol en drugs”, zegt commissaris Jan Michiels. “Dat moet zo van de hogere overheden, maar we zitten daar elk jaar stevig over. Daarom hebben we onszelf hogere quota opgelegd in ons zonaal veiligheidsplan. Zo controleren bij zowel bij de winter- als de zomereditie van de BOB-campagne minstens 600 bestuurders. Al moeten we ons niet blindstaren op die cijfers. Het is niet onze bedoeling om zoveel mogelijk bestuurders te controleren. We willen de verkeersveiligheid verbeteren en gaan gericht te werk. De juiste wagens uit het verkeer halen, dat is ons doel.”