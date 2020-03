Ministers schrappen vergadering rond problematiek transmigranten aan snelwegparking Kalken: “Aandacht mag niet verslappen door coronacrisis” Cedric Matthys

31 maart 2020

16u46 7 Lochristi Yves Deswaene (Open Vld), burgemeester van Lochristi, heeft opnieuw op tafel geklopt. Ook in coronatijden eist hij meer aandacht voor de problemen met transmigranten in zijn gemeente. Nadat de bevoegde ministers een cruciale vergadering hebben geannuleerd, richtte hij de zoveelste een brief naar hun kabinetten. “Sommige transmigranten spuwen naar onze politiemensen. Dat moet gewoonweg stoppen.”

Yves Deswaene (Open Vld) is stilaan ten einde raad. De burgemeester van Lochristi richtte vorige week opnieuw een brief naar de ministers Pieter De Crem (CD&V) en Lydia Peeters (Open Vld), respectievelijk bevoegd voor Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. Hij kaart in het schrijven een probleem aan waar zijn gemeente al lang mee kampt. “Onze politie ziet elke dag groepjes illegale transmigranten van de snelwegparking aan de E17 Kalken naar het station van Beervelde stappen en omgekeerd”, legt Deswaene uit. “We doen wat we kunnen, maar staan als gemeente en politiezone machteloos. Het fenomeen overtreft onze capaciteit. Meer zelfs: als onze politiemensen de transmigranten tegenhouden, roepen ze ‘corona’ en spuwen ze onze mensen soms in het gelaat. Dat moet stoppen.”

Flessen urine

De burgemeester van Lochristi deed midden februari een plaatsbezoek. Op de route die de transmigranten afleggen, trof hij naar eigen zeggen een waar stort aan. “Er liggen kleding, slaapgerief, etensresten, maandverbanden en zelfs flessen urine”, getuigt hij. “Dat laatste bevestigt mijn vermoeden dat de transmigranten op elkaar gepakt in kleinere voertuigen naar de parking worden gevoerd”.

Om de parking in Kalken en andere parkings beter te bewaken, stelde Deswaene alvast voor om het leger in te schakelen. Door de coronacrisis moet de politiezone Puyenbroeck, waartoe Lochristi behoort, een deel van haar politiemensen inzetten om de grens met Nederland te bewaken. “Verder vraag ik om de parking op zijn minst zo veilig mogelijk te maken. Op het moment van mijn plaatsbezoek zat er een groot gat in de omheining. Deze gebreken moeten, desnoods dagelijks, hersteld worden.”

Vergadering geannuleerd

Om de problemen uit te klaren, gingen de ministers De Crem en Peeters normaal gezien op 3 april samenzitten met de betrokken burgemeesters. Deze vergadering werd onlangs echter geannuleerd. Alle aandacht gaat nu naar de coronaproblematiek. “Ik begrijp die beslissing”, zegt Deswaene, “maar tegelijk mag de aandacht zeker nu niet verslappen. Tijdens hun tocht houden de transmigranten bijvoorbeeld niet voldoende afstand om coronabesmettingen tegen te gaan. Zo brengen ze zowel de inwoners als zichzelf in gevaar. Deze trafiek moet dan ook stoppen. Liever vandaag dan morgen.”

Europese aanpak

Erik Eenaerts, woordvoerder van minister Pieter De Crem, bevestigt dat de vergadering inderdaad niet zal plaatsvinden. Hoewel er nog geen nieuwe datum geprikt is, geeft hij aan dat de minister wel degelijk weet heeft van de problematiek. “Sinds Pieter De Crem eind 2018 minister werd, bracht hij een bezoek aan alle betrokken snelwegparkings. Toch is er ook voor ons geen eenduidige oplossing. Het leger inzetten lijkt me bijvoorbeeld niet opportuun. Het is erg uitzonderlijk om militairen taken te laten uitvoeren op het eigen grondgebied. Het zou dan ook erg vergaand zijn. Beter werken we samen op Europees niveau. Deze migranten komen via de buitengrenzen Europa binnen en proberen vervolgens via de snelwegparkings Groot-Brittannië te bereiken. Ze vragen in België geen asiel aan. We zullen met alle lidstaten samen een antwoord moeten vinden.”