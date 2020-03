Man voor rechter na ernstig en herhaaldelijk partnergeweld Wouter Spillebeen

06 maart 2020

17u00 1 Lochristi Een man uit Lochristi die de dood van zijn vrouw niet kan verwerken en daardoor begon te drinken, staat nu terecht voor ernstig partnergeweld. De dochter van de man, die het dodelijk ongeval van haar moeder overleefde, was getuige van veel van het geweld.

Toen de man een nieuwe vriendin leerde kennen, hoopten velen dat het beter met hem zou gaan. Hij zat namelijk al twee jaar in de put nadat hij zijn vrouw verloor in een dodelijk ongeval. Maar de nieuwe vriendin had haar eigen problemen en dronk ook. Tijdens hun braspartijen werd de man meer dan eens gewelddadig. Het werd zo erg dat de politie tussenbeide moest komen. “De buurman die de hulpdiensten belde, zei dat hij erg onder de indruk was. De ouders van het slachtoffer verklaarden dat het niet de eerste keer was”, aldus de procureur.

De man werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar de situatie escaleerde opnieuw en alweer moest de politie ter plaatse komen. “Het oog van het slachtoffer was gezwollen en ze zat onder het bloed. In het huis lag overal glas. En dat terwijl ze al in het gips zat”, duidde de procureur. Wat de situatie nog erger maakt, is dat de dochter getuige was van al het geweld. “Waarom zou u uw dochter nog met zoiets willen confronteren”, sprak de rechter. “Voor haar is dat het ergst mogelijke, om zo’n geweld te zien van de enige ouder die ze nog heeft. Ook zij heeft nog heel wat te verwerken.”

“Ik drink als het tegenzit en dat versterkt net al het slechte”, gaf de man toe. Het Openbaar Ministerie wil hem een straf onder voorwaarden geven zodat hij aan zijn alcohol- en agressieproblematiek kan werken. Daarnaast moet hij ook psychologische begeleiding krijgen voor het verlies van zijn vrouw. Op 20 maart doet de rechter een uitspraak.