Lokale radio VROB strikt Wim Oosterlinck als gastpresentator Cedric Matthys

12 december 2019

10u25 0 Lochristi Het belooft een drukke kerstperiode te worden voor VROB. De vrije radio van Lochristi, te beluisteren op 97,2 MHz of op www.vrob.be, zendt steeds uit van op locatie . De vrijwiligers plannen de komende weken heel wat evenementen. Vrijdag komt Wim Oosterlinck als gastpresentator.

Dit weekend staat VROB op de kerstmarkt van Lochristi ter hoogte van de middelbare school Edugo. Hier zenden ze uit van vrijdag 13 december om 16 uur tot zondag 15 december om 21 uur. Voor vrijdagavond strikte de zender een bijzondere gast. Presentator Wim Coppens zit voor één keer samen met naamgenoot Wim Oosterlinck, ook afkomstig uit Lochristi, achter de microfoon. Die laatste Wim kent u als radiomaker bij Q-Music.

Lokaal talent

Naast de uitzending op de kerstmarkt staat er ook in de vakantie heel wat op het programma. VROB zendt dan uit vanaf het Speurdonkhof in Zaffelare. 17 dagen lang, van vrijdag 20 december tot en met zondag 5 januari, nodigt de zender lokaal talent uit. Bands uit als Coup de Frein of Semper Pie passeren de revue, maar evengoed komt de plaatselijke muziekschool langs. Alle concerten zijn vrij te bezoeken.