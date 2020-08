Lochristinaar start nieuwe lokale radio op: “Voorlopig is Lo Radio wel enkel online te beluisteren” Cedric Matthys

09 augustus 2020

Lochristi is sinds kort een nieuwe radiostation rijker. Johan Dhondt, zaakvoerder van Jo's Repair Shop, gooide onlangs Lo Radio online. De zender is enkel online te beluisteren.

“Wat kan in Deinze of Zele, moet toch ook in Lochristi kunnen?” Radiomaker Johan Dhondt begreep niet waarom heel omliggende gemeenten allemaal een lokale radio tellen en zijn Lochristi. De man, die in het dagelijkse leven Jo’s Repair Shop uitbaat, bond dan maar zelf de kat de bel aan. “Lo Radio is nu vooral een project van mijn vrouw en ik”, zegt Dhondt, “maar daar willen we gauw verandering in brengen. Het is de bedoeling om onze zender te laten uitgroeien tot een lokaal merk. Daarvoor hebben we wel nog wat hulp nodig. Zo zijn we nog op zoek naar nieuwslezers, presentatoren en iemand die ons logo wil ontwerpen. Wie interesse heeft, mag altijd mailen naar info@loradio.be.”

Panama

Lo Radio is voorlopig enkel online te beluisteren. Een FM-frequentie zal niet snel lukken, want al die licenties zijn al uitgedeeld. Toch is er voor Peter ook een voordeel aan die manier van werken. “Mijn vrouw Yara is afkomstig uit Panama”, vertelt hij. “Doordat we via het internet uitzenden, kan ook haar familie meeluisteren. Zo spelen we vlak na middernacht een uurtje Latin. Op dat moment is het in Panama vooravond.”