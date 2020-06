Lochristi wipt over Sint-Martens-Latem als duurste gemeente van Oost-Vlaanderen Cedric Matthys

20u10 14 Lochristi Lochristi is de duurste gemeente van Oost-Vlaanderen om een huis te kopen. Dat blijkt uit de cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In het eerste kwartaal van 2020 was de mediaanprijs voor een huis er 415.000 euro. “Lochristi is een hype”, bevestigt immomakelaar Kurt Dua.

Is Lochristi het nieuwe Sint-Martens-Latem? Die vraag kreeg burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) de afgelopen dagen wel vaker. Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceerde vrijdag een lijst met de mediaprijzen voor woningen in ons land. Hier viel op dat in Oost-Vlaanderen Lochristi voor het eerst over Sint-Martens-Latem wipt als duurste gemeente. “Ook voor mij kwam dat als een verrassing”, zegt Deswaene. “Lochristi heeft geen wijken met kasten van huizen zoals in Latem. Ik zie ons als een gezellig gemeente, waar iedereen welkom is. Uiteraard is het niet onze bedoeling om de huizenprijzen op te drijven, maar het is als gemeente moeilijk om er iets aan te doen. Blijkbaar willen veel mensen in Lochristi wonen wat me dan weer niet verbaast.”

Kleine stad

Volgens Yves Deswaene is het moeilijk om één reden te geven voor de stijging. Ook Kurt Dua, die met zijn vastgoedkantoor Immo-Home in de gemeente gevestigd, ziet heel wat verklaringen. “Lochristi is het Heusden van 30 jaar geleden”, zegt hij. “Die gemeente was toen een hype en nu gebeurt met Lochristi hetzelfde. We merken dat de verkoop de jongste jaren vlot verloopt. Het is dan ook een gemeente die alles te bieden heeft. Ik woon zelf in Lochristi en zie het als een kleine stad. Aan de Antwerpsesteenweg vind je alle winkels die ook in Gent te vinden zijn. Daarnaast hebben een levendig centrum aangevuld met heel wat groen. Ik zie de prijzen de komende jaren niet meteen dalen.”