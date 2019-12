Lochristi verlaagt snelheidslimieten: alle woonwijken binnenkort zone 30 Cedric Matthys

27 december 2019

15u45 2 Lochristi Bestuurders met een zware voet blijven binnenkort beter weg uit Lochristi. Het bestuur maakte bekend dat de snelheid in alle woonwijken wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. “Ook bekijken we in welke straten we van zone 70 naar zone 50 kunnen gaan”, zegt burgemeester Yves Deswaene (Open VLD).

Afgelopen zomer verdeelde de gemeente 1400 enquêtes onder willekeurig gekozen burgers. 40 procent vulde de vragen in. Uit die resultaten bleek dat de Lochristinaar vooral wakker ligt van verkeersveiligheid. “We hebben dan ook beslist om hier volop op in te zetten”, vertelt burgemeester Yves Deswaene (Open VLD). “Het is een werk van lange adem. Tien jaar geleden liep alles nog kris kras door elkaar: hier 30, daar 50 of 60 en op andere plaatsen zelfs 70 of 90. Ik liet de wijkagenten de situatie in kaart brengen. Niemand mocht voortaan nog 90 rijden en we deelden onze gemeente in zones. Nu halen we de snelheid in die zones naar beneden.”

Deswaene hoopt de omschakeling in 2020 rond te krijgen, al hangt dat af van verschillende factoren. “Het plan moet eerst nog besproken worden in de commissie mobiliteit”, licht hij toe. “Daarna kan de gemeenteraad het goedkeuren, waarna we alle borden kunnen vervangen. Ook moeten we nog even samenzitten met de omliggende gemeenten. De Hoekstraat loopt bijvoorbeeld door in de stad Lokeren. We moeten dan ook overeenkomen of we hier een zone 50 van maken.”

“Nog gevaarlijker”

Borden volstaan uiteraard niet om de snelheid effectief te verlagen. Tom De Sutter, fractievoorzitter van N-VA Lochristi, hoopt daarom dat de maatregel geen slag in het water is: “Het haalt niks uit om de limieten aan te passen als er geen controle is. In dat geval zal het verschil enkel vergroten tussen bestuurders die de maximumsnelheid aanhouden en bestuurders die de snelheidsborden negeren. Dat lijkt me nog gevaarlijker.”

Het bestuur zegt echter ook hier iets aan te doen. “Enerzijds zullen er vanaf 2020 dagelijks snelheidscontroles plaatsvinden in onze politiezone”, zegt Deswaene. “Anderzijds zijn er in de begroting middelen vrijgemaakt om de straten verkeersvriendelijker te maken. Zo wordt het fietspad in Smalle Heerweg ontdubbeld en ligt het idee op tafel om langs de gewestweg N449 een afgescheiden fietspad voorzien. Want het liefst van al zie ik mensen op de fiets in plaats van in de wagen.”