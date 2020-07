Lochristi verbiedt alle evenementen, minstens tot 31 oktober Sabine Van Damme

25 juli 2020

14u28 0 Lochristi De gemeente Lochristi heeft een drastisch besluit genomen. Minstens tot 31 oktober worden geen vergunningen meer verleend om evenementen te organiseren. Ook kermissen gaan niet meer door. Evenementen die al een vergunning hadden, worden opnieuw geëvalueerd.

Deze beslissing komt er uiteraard door de stijgende COVID-besmettingen de voorbije week. “Hierbij werden heel wat standpunten in acht genomen door het schepencollege en door de gemeentelijke veiligheidscel”, klinkt het bij het gemeentebestuur, dat benadrukt dat de gezondheid primeert. “Zowel pro als contra kwamen hierbij aan bod: advies medische discipline veiligheidscel, politionele capaciteit, COVID-risk-model, … Ondanks het feit dat Lochristi nog niet in de alarmfase zit, willen wij geen risico nemen, en is er beslist om alle evenementen af te gelasten tot en met 31 oktober. Naargelang de noodzaak van de situatie kan beslist worden om deze periode te verlengen, of in het beste geval te versoepelen.”

Lochristi wil dus geen enkel risico nemen met de gezondheid van zijn inwoners. Het recente verleden leerde al dat één enkele persoon een sneeuwbaleffect aan besmettingen teweeg kan brengen. Nu het nationale reproductiegetal meer dan 1 bedraagt, vinden ze het niet verantwoord om evenementen te laten doorgaan. “Deze maatregelen worden genomen om de werking van de essentiële sectoren niet in het gedrang te brengen: de zorgsector, scholen, winkels, en meer.”