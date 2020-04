Lochristi rekt 380.000 euro uit voor corona-cadeaubonnen, maar passeert gemeenteraad: “Moesten we dan nog een maand wachten?” Cedric Matthys

28 april 2020

18u15 3 Lochristi Lochristi gaat elk gezin op haar grondgebied een bon van minstens 25 euro geven. Dat geld kunnen de inwoners spenderen bij lokale handelaars. “Een prikkelend idee”, vindt de oppositie, “maar waarom is hier niet over gediscussieerd in de gemeenteraad?”

Goed nieuws voor de Lootse middenstand. Om de gevolgen van de coronacrisis in te perken, deelt de gemeente cadeaubonnen uit. Lochristi voorziet 25 euro per gezin, vermeerderd met 10 euro per inwonend gezinslid. “Concreet zullen we een soort van bankkaarten opsturen", zegt schepen van lokale economie Frederic Droesbeke (Open VLD). “Hierop staat een QR-code. Als de winkelier die scant, gaat er geld van de kaart. Je hoeft met andere woorden niet meteen het volledige bedrag uit te geven. Van zodra de kaart in jouw brievenbus valt, blijft de code drie maanden geldig. In welke winkels je ermee zal kunnen betalen, bekijken we nog. De middelen zijn immers specifiek bedoeld voor de lokale middenstand. We werken momenteel aan een reglement zodat we kunnen nagaan wie aan deze eisen voldoet.”

‘Aankondigingspolitiek’

Niet enkel waar je de kaart zal kunnen gebruiken, maar ook wanneer de Lochristinaren ze zullen ontvangen, blijft voorlopig een vraagteken. De oppositie verwijt de Open VLD, die in de gemeente een meerderheid heeft, ‘aankondigingspolitiek’. “Gisteren (maandagavond, nvdr.) vond de eerste gemeenteraad via webcam plaats", zegt Hilde Van Laere, fractievoorzitter van Groen-SP.A. “Schepen Droesbeke liet het idee van cadeaubonnen vallen. We vonden het op zich een prikkelend voorstel, maar groot was onze verbazing toen het amper 20 minuten later gecommuniceerd werd als een voldongen feit. De Open VLD liet via haar Facebook weten dat elk Loots gezin zo’n bon zou krijgen. Er was niet over gediscussieerd, noch over gestemd. Daarenboven vind ik het schrijnend dat raadsleden tijdens de gemeenteraad op Facebook zitten. Als de raad fysiek plaatsvindt, stel je je toch ook niet plots recht en wandel je weg?”

Kort op de bal

Het bestuur geeft intussen bij monde van Frederic Droesbeke toe dat de communicatie beter wat later was uitgestuurd. Toch vindt de schepen de kritiek over het algemeen niet terecht. “Er wordt ons verweten ondemocratisch te zijn”, zegt hij. “Dat is een brug te ver. We zijn met een meerderheid verkozen. Ook moeten we in deze tijden kort op de bal spelen. Het idee over de bonnen was slechts enkele dagen voor de raad beginnen te rijpen. We wilden niet wachten op de gemeenteraad volgende maand, maar het nu alvast communiceren aan de raadsleden en de inwoners. Het stoort me daarenboven dat door deze hele heisa de essentie verloren gaat. Alles draait plots rond de bonnen, terwijl we heel wat meer doen dan dat. Cafés moeten tot het einde van het jaar geen retributie meer betalen voor hun terras, de belasting op het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk vervalt en ga zo maar door. We moeten hier samen door.”