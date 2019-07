Lochristi krijgt gloednieuw medisch centrum in 2020 Voor patiënten die niet even gemakkelijk naar Gent kunnen komen Sam Ooghe

23 juli 2019

18u43 0 Lochristi Het AZ Sint-Lucas bouwt een gloednieuw medisch centrum in Lochristi. Het centrum komt ter hoogte van Denen en de Slagmanstraat, en moet volgend jaar klaar zijn.

Met de medische centra wil Sint-Lucas patiënten helpen die minder mobiel zijn, voornamelijk senioren. Zo staan er al zogenaamde MC’s in Aalter en Zelzate. “Omdat we merken dat veel van onze patiënten uit Lochristi en omgeving komen, bouwen we er een nieuw medisch centrum”, klinkt het bij de communicatiedienst van het AZ. “​Zo hoeven de patiënten niet naar Gent te komen om onze artsen te raadplegen.”

Het MC Lochristi komt ter hoogte van Denen en de Slagmanstraat. “Een toplocatie die makkelijk bereikbaar is vanaf de E17", zo klinkt het bij Sint-Lucas. “Het wordt een modern gebouw, verspreid over een gelijkvloers en twee verdiepingen. Het gebouw staat op een terrein van meer dan 1000 m² met 15 parkeerplaatsen.” De werken zijn al begonnen. De datum van ingebruikname is voorzien voor 2020.

