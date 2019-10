Lochristi krijgt coworkingspace om woon-werkverkeer te verminderen Wouter Spillebeen

10 oktober 2019

14u23 6 Lochristi In een poging om onnodig woon-werkverkeer over een lange afstand tegen te gaan, opent in Lochristi een coworkingspace. Vanaf 20 november kan de werkplek drie maanden uitgetest worden.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco ging op zoek naar een mogelijk alternatief voor het vele woon-werkverkeer. Uit onderzoek van de gemeente blijkt namelijk dat 74 procent van de Lochristinaren dagelijks de wagen nemen naar het werk of naar school. Zo’n 15 procent daarvan is langer dan een uur onderweg. “Het Brusselse gewest heeft plannen om het autoverkeer met twintig procent te doen dalen. Er moet dus wat veranderen”, legt Benjamin Descamps van Veneco uit.

Er werd niet alleen gezocht naar alternatieve vervoersmiddelen, maar ook naar alternatieve werkplekken. Thuiswerk kan een oplossing bieden, maar wie thuis werkt, mist veelal sociaal contact. Daarom zochten Veneco, schepen van Lokale Economie Fréderic Droesbeke (Open Vld) en regionetwerk Gent naar een geschikte locatie voor een coworkingspace. Die vonden ze in bedrijvencentrum Idola langs de Antwerpsesteenweg. “Uitbater Peter Van der Henst is een geëngageerde ondernemer en was meteen enthousiast over het project”, volgens Descamps.

Gratis test

De coworkingspace zal zich richten op werknemers die enkele dagen per week hun job op afstand kunnen uitoefenen zodat ze de verre verplaatsing niet moeten maken. “Het wordt misschien een uitdaging om werkgevers te overtuigen, maar uiteindelijk wordt iedereen er beter van. Het is een kwestie van vertrouwen”, zegt Descamps. “Dit is een innovatief project en we hopen dat er nog volgen.”

Om het project te lanceren en te testen, kunnen werknemers de eerste drie maanden gratis binnen in de coworkingspace. Wie geïnteresseerd is om er enkele dagen per week te werken, kan een kandidatuur indienen met een korte motivatie. Ongeveer twintig kandidaten zullen gekozen worden om tussen 20 november en 20 februari deel te nemen aan de coworking. “Hoe veel mensen hier kunnen werken, hangt af van hoe vaak ze hier zullen zijn”, legt Van der Henst uit. “Voor wie hier elke dag wil komen, hebben we ook mogelijkheden, maar dan in een andere formule.”

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de coworkingspace kan tot 15 november een kandidatuur opsturen naar benjamin@veneco.be. Vermeld daarbij uw naam, leeftijd, woonplaats, beroep, werkplaats, vervoermiddel, de dagen waarop u in de coworkingspace wil en een korte motivatie. Meer info op https://www.lochristi.be/coworking of bij Veneco op het nummer 09 218 99 40.