Lochristi koopt 27.000 stoffen mondmaskers aan

26 april 2020

16u55 0 Lochristi De Lootste veiligheidscel heeft beslist daarom om 27.000 stoffen mondmaskers aan te kopen. De gemeente wachtte de instructies van de Nationale Veiligheidsraad af, maar besliste vrijdag dan toch om over te gaan tot een bestelling. De maskers worden half mei verwacht.

Nu de piek van de COVID-19-epidemie in ons land achter de rug ligt, heeft de overheid beslist om de strenge maatregelen met mondjesmaat te versoepelen. Mondmaskers spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente Lochristi tekende daarom in op een groepsaankoop, samen met heel wat gemeenten uit het Meetjesland, Wachtebeke en Zelzate. In totaal schaft Lochristi 27.000 stoffen maskers aan. Hierbij werd gekozen voor linnen maskers met linten i.p.v. elastieken, omdat deze een langere levensduur hebben. Tot slot roept de veiligheidscel nogmaals op om solidair te zijn met de zorgverleners. “Koop geen FFP2, FFP3 of chirurgische maskers”, klinkt het. “Deze zijn voorbehouden voor medisch personeel.”