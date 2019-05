Lochristi heeft een nieuw logo: “De ‘L’ van Lochristi wordt een pijltje vooruit” Sam Ooghe

23 mei 2019

08u29 3 Lochristi Lochristi heeft op donderdag het nieuwe logo gelanceerd, dat zowel voor de gemeente als voor het OCMW geldt.

Aangezien gemeente en OCMW in Vlaanderen sinds 1 januari onder één vlag varen, bedacht Lochristi dat het tijd was voor een gezamenlijk logo. Het resultaat werd donderdag wereldkundig gemaakt. “Als gemeente tussen Gent en Lokeren hebben we een eigen kijk op heel wat zaken”, klinkt het. “We geven de dingen die we doen onze eigen ‘twist’. Die ‘twist’ zit ook letterlijk in ons logo. De letter ‘L’ is omgedraaid en lijkt op een pijltje vooruit. Want in Lochristi willen we allemaal vooruitgang en groei.”

“We gebruiken een kleine letter en bewust geen stijve hoofdletter”, gaat de gemeente verder. “Want we willen toegankelijk zijn. Zonder scherpe kantjes, maar toch spitsvondig. Ons logo heeft ook verschillende kleurrijke varianten, net zoals onze bloemengemeente. Zo kunnen we regelmatig afwisselen. Ons administratief logo bestaat uit blauw en groen. Blauw als de kleur van vertrouwen, groen voor optimistisme en harmonie. En blauw en groen samen verwijzen naar het landelijke karakter van onze deelgemeentes.”