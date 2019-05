Lange wachtrijen in Lochristi door vroege volkstoeloop: “Mensen zijn nog niet gewend om tot 16 uur te kunnen stemmen” Sam Ooghe

26 mei 2019

11u38 0 Lochristi Nu eens vlot, dan weer lang aanschuiven: in Lochristi weten de stemmers niet wat ze kunnen verwachten bij hun stembureau. De reden? Technische defecten. Maar volgens schepen Frederic Droesbeke (Open Vld) ook door de vroege volkstoeloop, terwijl er tot 16 uur gestemd kan worden.

Al was dat vroeger natuurlijk niet zo. Voor het eerst kiest Lochristi namelijk elektronisch, waardoor er ook later op de dag gestemd kan worden. Toch kwam er traditioneel al veel volk opdagen bij de opening van de stembureaus. “Op de kiesbrief staat duidelijk aangegeven op welk uur iemand het best gaat stemmen”, vertelt schepen Droesbeke. “Als iedereen dat zou volgen, zit je nooit met meer dan 70 à 80 personen tegelijk aan hetzelfde bureau. Maar mensen kijken over het uur op die brief, of ze zijn het nog niet gewend om tot 16 uur te kunnen stemmen.”

De toestroom van kiezers blijft onvoorspelbaar, waardoor er ‘accordeoneffecten’ optreden, aldus de schepen: nu eens vijf minuten aanschuiven bij een bureau, even later een halfuur. Aangeraden is om nog even te wachten, en na de zondagslunch te stemmen - dan zal er van lang wachten wellicht nauwelijks sprake zijn.

Reservecomputer

“Het stemmen zelf lijkt me even vlot te verlopen als vroeger, met pen en papier", zegt Droesbeke. “De stemcomputers doen het goed. Al zijn de rijen wel iets langer omdat we van 26 naar 20 stembureaus gingen.” En er zijn uitzonderlijke omstandigheden, in de vorm van technische defecten. In Lobos begaf een stemcomputer het, en in het ondertussen beruchte stembureau 4 in de GBS in de Schoolstraat, kon de stemming maar aanvatten rond 9 uur. Defecte stemcomputers, zo klonk het, maar het probleem lag elders. De pc van de voorzitter startte niet correct op. De aanwezige technicus oordeelde al snel dat de pc vervangen moest worden door een reserve-exemplaar, waarvan er één voorhanden is in Lochristi. Door de vertraging is het de hele voormiddag tot een uur aanschuiven voor stembureau 4.