Keukenteam woonzorgcentrum Sint-Pieter opnieuw bekroond Cedric Matthys

04 december 2019

15u30 2 Lochristi De keuken van woonzorgcentrum Sint-Pieter in de Bosdreef in Lochristi heeft opnieuw een ‘Smiley’ gekregen. Het Agentschap voor de Voedselveiligheid deelt dit keurmerk uit aan keukens die zowel qua hygiëne, infrastructuur, opleiding als voedselveiligheid hoog genoeg scoren. De ‘Smiley’ is drie jaar geldig.

Elke dag wordt in de keuken van het woonzorgcentrum gekookt voor de 80 bewoners van het woonzorgcentrum. Ook de maaltijden die in het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof bedeeld worden, neemt het team voor zijn rekening. “Deze erkenning is een mooie opsteker voor het personeel”, laat het gemeentebestuur van Lochristi weten. “Ze zetten zich elke dag met hart en ziel in. We zijn blij dat dit geapprecieerd wordt.”