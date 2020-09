Jerusalema Challenge bereikt nu ook verzorgingstehuis Robijn: “Bij onze bewoners met dementie verscheen spontaan een lach op hun gezicht” Cedric Matthys

Lochristi Nadat de Jerusalema Challenge al het personeel van Nadat de Jerusalema Challenge al het personeel van Café Picasso in het centrum van Lochristi aan het dansen had gekregen, gaan nu ook enkele bewoners van verzorgingscentrum Robijn uit de bol.

In verzorgingscentrum Robijn verblijven bijna 180 bewoners, maar op weekdagen komen hier nog eens 15 ouderen met dementie bij. Zij wonen nog thuis, maar worden op weekdagen door het team van centrum verzorgt. “Bij mooi weer tuinieren we bijvoorbeeld samen met hen of spelen we een potje petanque”, zegt zorgkundige Yana De Bruycker. “Daarnaast dansen we vaak. We merken immers dat muziek een positief effect heeft op ouderen met dementie. Er verschijnt spontaan een lach op hun gezicht. Toen we zagen dat de Jerusalema Challenge een steeds grotere hype werd, hebben we dan ook niet lang getwijfeld. In het filmpje zie je duidelijk dat iedereen geniet van de muziek. De sfeer is uitgelaten en daar doen we uiteindelijk voor. Ons verzorgingscentrum moet voor ouderen een tweede thuis zijn.”