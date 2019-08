Inner Wheel schenkt 2.500 euro aan opvoedingscentrum Luein Jeffrey Dujardin

22 augustus 2019

Het Onthaal- Oriëntatie- en Observatie Centrum Luein in Lochristi zal binnenkort een mooie investering kunnen doen. De vrouwelijke serviceclub, Inner Wheel Reinaert-Scheldeland genaamd, heeft in totaal 2.500 euro ingezameld voor de organisatie met een kaarsenverkoop. Het opvoedingscentrum begeleidt minderjarige meisjes en hun gezinnen die in moeilijke situaties beland zijn en de hulp in geroepen hebben van de bijzondere jeugdzorg. “Als vrouwen vonden we het ook maar meer dan logisch om deze meisjes een hart onder de riem te steken”, aldus Inner Wheel. Voor het opvoedingscentrum is het geld zeer welkom, “We proberen hier verbinding te leggen met de meisjes, een gezellig en huiselijke sfeer helpt daarbij. Daarom gaan we met het geld een plekje maken om terug te trekken. Een gezellige, rustig ruimte.”