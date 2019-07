Ijsbloem uit Lochristi trotseert makkelijk hittegolven in Vlaanderen Didier Verbaere

08 juli 2019

11u51 0 Lochristi Met de Delosperma, een Zuid-Amerikaanse ijsbloem, willen tuinbouwers Patrick Naudts uit Lochristi en Wouter De Meester uit Destelbergen de Vlaamse tuinen veroveren. “De ijsbloem is een vaste en bloeiende plant die heel goed tegen warmte en droogte kan. Ideaal voor perken en terraspotten in tijden van hete lange zomers en klimaatopwarming”, lacht Patrick.

Het familiale tuinbedrijf Naudts is gespecialiseerd in perkplanten maar tast graag de grenzen af. “In Vlaanderen zijn we te gehecht aan de klassieke petunia’s en begonia’s in onze tuinen. Als bedrijf proberen we innovatief te zijn en te investeren in nieuwe planten. In het bedrijf van Rudy Raes en Wouter De Meester vond ik de ideale partner om wereldwijd nieuwe variëteiten en plantensoorten te ontdekken”, zegt Patrick.

Altijd op zoek naar nieuwe planten

Grootvader Victor Naudts startte het bedrijf als traditionele begoniateler. Vader André volgde de trend van de azaleakweek in de regio en ook Patrick heeft groene vingers. Maar in 1997 gooide hij het over een andere boeg en specialiseerde zich in perkplanten. “Wij proberen heel wat nieuwe soorten uit samen met onze jongplanten leverancier en vriend Rudy Raes. Overal ter wereld gaan ze op zoek naar stekken. Die testen wij dan uit om te kijken of ze gedijen in Vlaamse bodem en weersomstandigheden. We zoeken ook altijd planten waar de klant iets aan heeft. Die sterk zijn en lang bloeien en die je al eens mag vergeten water geven”, lacht Patrick.

“Ik ontdekte de Delosperma toevallig bij een klant in Wallonië. De ijsbloem is een veredelde Zuid-Amerikaanse plant met heel veel toekomst. Omdat ik weet dat Patrick altijd te vinden is voor iets nieuws, begonnen we hier met de teelt”, vult Wouter van het bedrijf Rudy Raes aan. “De ijsbloem dankt haar naam aan de kleine haartjes op de bladeren die het zonlicht reflecteren als ware ijskristalletjes . De plant gedijt het best op een zonnige plaats in een luchtige , waterdoorlatende zandige of grindhoudende bodem en heeft tijdens de zomermaanden weinig water nodig. Bij te droog worden de bladeren bruin of wit maar zodra ze water krijgen fleurt de plant terug op. Het is een ijzersterke plant die de hitte makkelijk overleefd. Ideaal dus voor de zonnigste plaatsen in de tuin als bodembedekker of op uw tuintafel”, zegt Wouter.

“Engeland is alvast zot van deze plant. Zij zijn echte tuinliefhebbers en trendsetters. Volgend jaar willen we Delosperma ook lanceren op een stand op de Floraliën en bekender maken bij tuincentra en het grotere publiek. Want onbekend is onbemind. De commerciële naam Delosperma klinkt misschien wat raar in tijden van #Metoo. Maar wij zijn dan ook gewoon een sexy tuinbouwbedrijf”, lacht Patrick.