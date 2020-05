Huisartsen sturen open brief naar minister De Block: “Dit houden we niet langer vol” Cedric Matthys

04 mei 2020

16u55 0 Lochristi De huisartsenkring Groot-Lochristi heeft een open brief gestuurd naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega-ministers. Hierin klagen ze aan dat de communicatie naar scholen mank loopt en er onduidelijk heerst over de vergoeding voor artsen. “Het zijn voor iedereen moeilijke tijden voor iedereen", klinkt het, “maar we hopen dat het beleid wordt bijgestuurd.”

“Het was voor ons geen Dag van de Arbeid, maar een Weekend van de Arbeid.” De Lootse huisartsen zijn in open brief -gericht aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega’s- erg scherp. Hoewel ze respect hebben voor de moeilijke omstandigheden, begrijpen ze niet waarom heel wat vragen onbeantwoord blijven. “Onder meer de situatie in de scholen blijft een probleem", legt huisarts Anneleen Van Conkelberge uit. “Zo zijn er geen duidelijke richtlijnen over welke hygiënische maatregelen de scholen tijdens de noodopvang moeten nemen. We proberen hier de directies hier zoveel mogelijk in te begeleiden, maar houden dat niet langer vol.”

Geen budgetten voorzien

Niet enkel de gebrekkige communicatie naar scholen is voor de huisartsenkring een doorn in het oog. In de open brief komen ook de vergoedingen voor artsen aan bod. “Sinds begin deze week gaat de eerste fase van de terugkeer uit de lockdown in", legt Van Conkelberge uit. “Hierdoor is er een en ander veranderd. Zo is het sinds vandaag (maandag, nvdr.) de bedoeling alle mensen met coronasymptomen getest worden. Zolang ze geen resultaten hebben gekregen, moeten ze in quarantaine blijven in hun woning met hun huisgenoten. Om dit systeem goed te laten draaien, vraagt de regering om minder mobiele mensen thuis te testen op corona. Een goed idee, maar opnieuw zijn er geen budgetten voorzien. Dat was in de eerste weken van de lockdown ook steeds het geval. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe we vergoed gingen worden voor telefonische consultaties. Al konden we daar op dat moment nog begrip voor opbrengen. Iedereen was toen nog zoekende, nu mogen we echter betere draaiboeken verwachten.”

Ambulance gehuurd

Door de chaos rond de betaling stellen sommige huisartsenkringen coronatesten aan huis nog wat uit. In Lochristi kiest het bestuur echter voor de vlucht vooruit. De gemeente schiet het geld voor de hele operatie deels voor. “Tijdens onze vergaderingen met de veiligheidscel doken heel wat praktische problemen op”, licht burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) toe. “De huisartsen moeten onder meer speciaal ingepakt zijn als ze bij de mensen thuis gaan. Tot nog toe moesten deze artsen zich op de oprit van de patiënt omkleden. Ook was het niet eenvoudig om al het materiaal te ontsmetten. Daarom huren we sinds vandaag een ambulance mét chauffeur van onze plaatselijke ambulancedienst . Zij hadden één wagen op overschot. De artsen worden hier voortaan mee rondgevoerd. Op die manier kunnen ze zich degelijk omkleden. De kosten voor deze dienst nemen we voorlopig op ons. Al willen we dat de hogere overheden deze factuur later terugbetalen.”