Hijfte viert het hele weekend feest, en Delfine Persoon doet mee Dit weekend drie dagen Reinaertfeesten Sam Ooghe

04 juli 2019

14u20 3 Lochristi Dit weekend staan de jaarlijkse Reinaertfeesten op het programma in Hijfte. Dat betekent een eivol programma van vrijdag tot zondag, met een bijzondere gastrol voor topbokser Delfine Persoon.

De feesten van Feestcomité Hijfte openen vrijdag namelijk met een heus boksgala. Vanaf 19 uur staan er heel wat kampen op het programma op het Reinaertveld in de Doornzelestraat. Het gala wordt georganiseerd in samenwerking met de Izegem Boxing Club, en voor de gelegenheid komt ook officieuze wereldkampioene Delfine Persoon een bezoekje brengen in Hijfte.

Op zaterdagavond staat in Hijfte een ‘diner dansant’ gepland: een steakfestijn onder muzikale begeleiding van Chris Corn. Op zondag, de slotdag van de Reinaertfeesten, staat een uitgebreide familiedag op het programma, met een barbecue, een oldtimer-meeting, springkastelen, kindergrime en gratis optredens tijdens Hijfte Rockt. Meer info op www.lochristi-hijfte.be.