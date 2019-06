Heel weekend feest met Feestcomité Dorpsstraat Sam Ooghe

28 juni 2019

17u25 1 Lochristi Het laatste weekend van juni: dat is traditioneel het hoogtepunt van het jaar voor Feestcomité Dorpsstraat. Dit weekend wordt er elke dag gevierd, met als hoogtepunt de verjaardag van Harmonie Willen Is Kunnen, dat 200 kaarsjes uitblaast.

Misschien herinnert u zich de oproep nog: de harmonie zocht in het voorjaar naar 200 muzikanten, majoretten en vaandeldragers die de fanfare wilden vervoegen. Samen moeten ze zaterdag ‘de leukste fanfare’ vormen. De ingeschreven muzikanten worden om 14 uur ontvangen in de Oudstrijderslaan, waarna er in de wijk gemarcheerd wordt. Erna volgt een serenade in de feesttent, en wordt de verjaardagstaart van ‘Willen is Kunnen’ aangesneden. Voor de gelegenheid werd zelfs een eigen mars geschreven.

Op vrijdag staat de traditionele quiz op het menu, zaterdagavond volgt een zonovergoten barbecue en een afterparty. Ook op zondag en maandag staan er nog brunches, koffietafels en andere activiteiten op het programma. U kan alles nog eens nagaan via de Facebookpagina van het Feestcomité.