Grootste vetkuivenfestival gaat niet door: Rockabilly Day krijgt geen vergunning in park van Beervelde Kristof Vereecke en Jeffrey Dujardin

23 augustus 2019

13u01 5 Lochristi 2019 moet het zonder Rockabilly Day stellen. De organisatie van het ooit zo populaire fiftiesfestival krijgt na een negatief politieadvies geen toestemming om op zondag 8 september zijn tenten op te slaan in het Park van Beervelde. De organisatie blijft niet bij de pakken zitten: “Voor dit jaar hebben we geen tijd meer om een nieuwe locatie te vinden, maar in 2020 willen we er opnieuw staan. Tips voor geschikte terreinen zijn altijd welkom.”

“We hebben geen goed nieuws. Rockabilly Day kan dit jaar helaas niet doorgaan”, opent organisator James Laureys zijn open brief op de website van Rockabilly Day. “Enkele weken terug waren we nog euforisch, omdat we na lang zoeken met het park van Beervelde een fantastische locatie hadden. Nu zijn we genoodzaakt om te annuleren nadat de politie ter elfder ure negatief advies uitbracht en het onmogelijk is om in allerijl nog een waardig festival op poten te zetten. We gaan nu al op zoek naar een geschikt terrein zodat we er volgend jaar terug staan. Alle tips zijn welkom.”

Hallo politiezone Puyenbroeck? Korpschef Koen Van Poucke blijft karig met informatie. “De aanvraag komt binnen via de gemeente, dan wordt alles in de balans gelegd. Daaruit is besloten om een negatief advies te geven.”

Van Ertvelde naar Gent

Een zware klap voor wat ooit het grootste fiftiesfestival van het land was. Wat begon op de parking van een lokale supermarkt in Ertvelde groeide geen tijd uit tot een mastodont. De organisatoren moesten dan ook een paar keer op zoek naar een nieuw en groter terrein. Na omzwervingen langs Stoepe in Assenede, het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke en het kasteeldomein in Wippelgem kwamen ze uiteindelijk in Gent terecht. Daar kende het festival enkele tegenslagen, maar toch bleven ze nooit bij de pakken zitten. “Na twee verlieslatende edities door pech met het weer hadden we toch nog de moed om er opnieuw voor te gaan”, getuigt Laureys. “Weliswaar een ‘lighteditie’ zodat onze 20ste editie een feesteditie zou worden. Begin dit jaar werd duidelijk dat het festival niet meer kon doorgaan op de locatie in de haven, waar het de afgelopen twee jaar plaatsvond. Dat was het begin van een lange, moeilijke zoektocht naar een nieuw, passend terrein…” Een zoektocht die eindigde in Beervelde, maar nu dus negatief advies krijgt van de politie.

Spijt in het hart

“We wisten dat er in de haven van Gent nog enkele terreinen braak liggen en dienden daarvoor een aanvraag in. Maar wat ze ons voorstelden, zien wij onmogelijk om nog klaar te krijgen om festival-waardig te maken. Voor dit jaar moeten we met spijt in ons hart het hierbij laten. Maar we willen toch nog verder zoeken zodanig dat we er volgend jaar opnieuw kunnen staan. Vanaf morgen werken we met hernieuwde moed aan een 19de editie die dan in 2020 zal plaatsvinden”, besluit James Laureys.

Tips voor terreinen zijn welkom en kan je sturen naar james@rockabillyday.be