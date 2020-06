Glamping in het Park van Beervelde: zalig zomeren in de rand van Gent Cedric Matthys

02 juni 2020

15u45 5 Lochristi Nu de lockdown stilaan op zijn einde loopt, is het tijd om plannen te maken voor de zomer. Dat dachten ook Nicolas Verbrugge en Lam Moreels. Samen met heel wat andere partners maakt het duo van het park van Beervelde een zonnige oase. Vanaf 21 juni komt er een pop-upbar en kan je er overnachten.

“We hebben de jongste weken keihard gewerkt", zegt Nicolas Verbrugge trots. De ondernemer uit Oostakker somt op wat er deze zomer allemaal te beleven valt in het park van Beervelde. “Vanaf 21 juni openen we bij mooi weer onze boomhutbar. Iedereen die het park wil betreden, moet toegang betalen maar krijgt in ruil twee bonnetjes. We verkopen ijsjes, cocktails en andere dranken én wie wil kan zelfs een picknickmand bestellen via De Feestarchitect. Dat bedrijf uit Lochristi biedt deze zomer ook diners aan in het koethuis hier op het domein. Net als ik (Verbrugge is onder meer eigenaar van feestzaal LUX, nvdr.) zagen ze hun omzet stevig dalen door de coronacrisis. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, slaan we er ons samen door.”

(lees verder onder foto)

Glamping

Naast de pop-upbar springen vooral de hutjes die sinds kort in het park van Beervelde staan in het oog. Ongeveer een jaar geleden richtte Nicolas Verbrugge samen met Lam Moreels het bedrijf Tortiga op. De ondernemers zijn beiden fan van glamping -kamperen in stijl- maar vonden veel tenten weinig creatief. Daarom kwamen ze met hun eigen concept op de proppen. “De units die je hier ziet, bouw je op amper één dag op en maak je groot of klein als je maar wil”, legt Verbrugge uit. “Hier, in het park van Beervelde, staan onze eerste vijf hutjes. Begin juli komen er hier nog eens vijf bij. Elke unit heeft zijn eigen toilet en douche. Ook werken we volledig coronaproof. Er is een team aan de slag dat steeds alles mooi ontsmet na elk bezoek en op de bedden ligt een hoes die we telkens op hoge temperatuur wassen. Wie zorgeloos wil genieten is hier aan het juist adres.”

Een hutje huren voor twee personen kost 245 euro per nacht. Wie dat wil kan via De Feestarchitect ontbijt en diner bestellen. Reserveren kan via info@parkvanbeervelde.be. Let wel: het eerste weekend is intussen al volboekt.