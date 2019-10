Gezocht: deze vlag van 100 jaar oud Erik De Troyer

31 oktober 2019

10u27 0 Lochristi Zoals op zovele plaatsen worden op 10 en 11 november de slachtoffers van de oorlogen herdacht. In Lochristi is men op zoek naar een vlag die exact 100 jaar geleden werd gemaakt en die vijf jaar geleden nog opdook tijdens de herdenking maar sindsdien spoorloos is.

“Precies honderd jaar geleden werd de Vlaamse Oud-strijdersvereniging Zeveneken is opgericht en toen werd deze vlag voor het eerst getoond. De vlag werd ontworpen door Alfons De Schepper, de bakker van Zeveneken maar ook een begenadigd kunstenaar. Hij maakte zelf de verschrikkingen van de oorlog mee in de loopgraven”, legt Ignace Van Driessche uit.

“Vijf jaar geleden dook de vlag plots op tijdens de herdenking. Het is een prachtstuk. Omdat de vlag precies 100 jaar oud is, wilden we haar er graag bij. Maar onze zoektocht leverde niets op. We kwamen te weten dat de vlag ergens in Lochristi bewaard wordt, vermoedelijk door een particulier die er goed zorg voor draagt. Maar niemand kan ons zeggen wie de huidige eigenaar van de vlag is. De man die vlag vijf jaar geleden droeg was een gelegenheids-vaandeldrager.”

En dus doet Ignace een oproep. “Wie tips heeft over de vlag mag ze steeds doorsturen naar ignace.van.driessche@telenet.be. Misschien wil de eigenaar er weinig ruchtbaarheid aan geven, dus is discretie verzekerd”, zegt hij.