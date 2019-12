Gesigneerd shirt Vadis Odjidja brengt 180 euro op voor Warmste Week Cedric Matthys

17 december 2019

09u30 0 Lochristi Voor het derde jaar op rij slaan de vrijwilligers van Long May You Run de handen in elkaar om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Warmste Week. De organisatie raapt fondsen samen voor OIGO, een vzw die zich inzet voor kankerpatiënten. De verkoop van een gesigneerde shirt van Vadis Odjidja (AA Gent) bracht alvast 180 euro op.

“Dat is een mooi begin”, laat initiatiefneemster Ilse Martens weten. “We mikken erop om dit jaar tussen de 7000 à 8000 euro samen te sprokkelen. Daarvoor zetten we heel wat acties op poten. Ten eerste was er de veiling van de shirts die maandagavond afliep. Naast het shirt van Vadis Odjidja hadden we nog drie andere gesigneerde truitjes in de aanbieding: eentje gesigneerd door de voltallige ploeg van AA Gent, eentje gesigneerd door de Red Flames (de Belgische nationale vrouwenvoelbalploeg, nvdr.) en eentje gesigneerd door Sander Berge van KRC Genk. De vier truitjes samen brachten in totaal 706 euro op.”

Staptocht naar Kortrijk

De vrijwilligers verkochten ook plantjes aan de Delhaize van Beervelde waarmee ze iets meer dan duizend euro ophaalden. Verder stonden ze op de kerstmarkt van Lochristi met gebak en een tombola. Het hoogtepunt van de actie staat echter gepland op 22 december. “Dan wandelen met een honderdtal enthousiastelingen van het gemeenteplein in Sint-Denijs-Westrem naar het podium van Music for Life op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk”, zegt Ilse Martens. “Die dag vertrekt er een bus om 06.30 uur een bus van Lochristi naar Sint-Denijs-Westrem. Daar vertrekken we om 07.00 uur. Er zijn in totaal zijn er drie stopplaatsen: in Deinze na 20 km stappen, in Zulte na 31 km en in Harelbeke na 44 km. Wie dat wenst kan op die plaatsen aansluiten.”

Deelnemen aan de wandeltocht kost 18 euro per persoon, maar is gratis voor kinderen tot 14 jaar. In de prijs zijn verzekering, busvervoer en bevoorrading inbegrepen. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 18 december.