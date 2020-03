Gemeenteraad voor het eerst via mail: “Toont aan hoe serieus coronacrisis is” Cedric Matthys

28 maart 2020

11u20 1 Lochristi Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente zal maandagavond de gemeenteraad in Lochristi volledig digitaal plaatsvinden. In tegenstelling tot in Gent komt er geen videoconferentie. De fractieleiders sturen een mailtje met daarin hun vragen en stemgedrag.

“Deze maatregel vraagt een burgemeestersbesluit”, legt burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) uit. “Het zijn bijna oorlogsomstandigheden, wat nogmaals aantoont hoe serieus deze coronacrisis wel niet is. Concreet gaan we een beknopte raad houden via e-mail. Enkel dossiers die we moeilijk kunnen uitstellen, komen aan bod.”