Gemeente zet gezinsfestival op poten: muziek, muziek, muziek! Sam Ooghe

11 juli 2019

10u38 0 Lochristi Een dag vol muziek, cultuur en gezelligheid, u aangeboden door Lochristi. Zaterdag organiseert de gemeente het event ‘Lochristi zingt buiten’ op de Kantschoolweg in Zeveneken - en dat belooft.

Zoals steeds is er een zangfeest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. Dit jaar slaan de cultuurdienst en de cultuurraad de handen voor het eerst in elkaar voor een cultuurmarkt en een heus gezinsfestival. Er wordt doorlopend gezongen, en nog eens gezongen. Voor de micro’s verschijnen de Harmonie Willen Is Kunnen, Semper Pie, de Muziekschool Lochristi, Berlaen, en de band Ontpopt. Nu komt daar dus ook een cultuurmarkt bij, boordevol kraampjes. Goed voor een totaalbeleving, zoals dat dan heet. De toegang is gratis, het festivalletje loopt van 15 tot 23 uur.