Gemeente voorziet tot 2.500 euro subsidie per school voor groenere speelplaatsen Sam Ooghe

06 juni 2019

13u15 0 Lochristi Alle Lootse scholen kunnen van de gemeente een subsidie krijgen om hun speelplaats te vergroenen. De subsidie kan oplopen tot 2.500 euro.

Dat werd beslist in de laatste gemeenteraad. Alle scholen in Lochristi - zowel de gemeentelijke als de vrije scholen - komen in aanmerking voor de subsidie. Het voorstel ging uit van de liberale meerderheid, en ook Vlaams Belang en de N-VA gingen akkoord. “De speelplaatsen van scholen zijn momenteel voor een groot deel verhard", klonk het bij het gemeentebestuur. “Dit houdt de warme langer vast wat kan leiden tot hittestress. De verhardingen verhogen enerzijds de mogelijkheid tot wateroverlast en anderzijds de kans op uitdroging van de bodem. Door de verhardingen te vervangen door beplantingen, kan bijgedragen worden tot de biodiversiteit in de gemeente, en tot een meer creatief speelgedrag van de leerlingen.” De liberalen verwijzen ook naar de luchtzuiverende functie van groenere speelplaatsen.

Oppositiefracties CD&V en Groen-sp.a stellen echter vragen bij het maximaal subsidiebedrag. “2.500 euro is echt niet toereikend", aldus Hilde Van Laere (Groen-sp.a). “Wij vragen, naar het voorbeeld van Gent, subsidies tot 3.000 euro. Wij vragen ook een bijkomende nazorg door de gemeente, zoals door de groendienst, zodat de projecten blijvend ondersteund kunnen worden. Zo kan het bestuur ook een signaal geven dat het voor de gemeente echt belangrijk is.” CD&V hoopt dat na een evaluatie binnen een jaar, het bedrag herbekeken kan worden.