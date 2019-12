Gemeente staat vuurwerk toe op oudejaar Cedric Matthys

02 december 2019

15u34 0 Lochristi Wie het eindejaar knallend wil inzetten tijdens oudejaarsnacht kan in Lochristi zijn hart ophalen.

Normaal gezien moet je in de gemeente een maand op voorhand een vergunning aanvragen als je vuurwerk wil afsteken, maar in de nacht van 31 december op 1 januari maakt Lochristi tussen 23 uur en 1 uur een uitzondering. Vuurwerk afsteken op privéterrein mag op dat moment zonder voorafgaande toestemming. Wensballonnen oplaten blijft daarentegen verboden. Daarvoor is het risico op brand te groot.