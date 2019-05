Gemeente maakt 94.000 euro vrij voor milieusubsidies Sam Ooghe

28 mei 2019

09u57 0 Lochristi De gemeente Lochristi heeft in het budget van dit jaar 94.000 euro aan milieusubsidies voorzien. In de gemeenteraad van maandag werd een verdeling van dat geld in verschillende posten goedgekeurd, zoals de aanleg van groendaken of het plaatsen van schoorsteenfilters.

Concreet wordt het geld verdeeld over twaalf subsidieposten. Daar zal de gemeente telkens een subsidiereglement voor opstellen, dat later nog ter goedkeuring zal liggen in de gemeenteraad. Binnenkort zullen inwoners en bedrijven dus op een financieel duwtje in de rug kunnen rekenen voor groene ingrepen.

Oppositiepartijen CD&V, sp.a en Groen moedigen de subsidies aan, maar vragen aan het bestuur om het budget vanaf 2020 op te trekken. “Dit mag en moet ambitieuzer", klonk het bij Hilde Van Laere (Groen). “In het volgend meerjarenplan zou er toch meer budget mogen voorzien worden.” Ook de N-VA onthield zich.

Dit zijn de subsidieposten en het budget dat voorzien wordt:

- De aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen: 4.000 euro

- Het behoud van zwaluwnesten: 2.000 euro

- De aanleg van groendaken: 7.500 euro

- De aanleg van individuele afvalzuiveringsinstallaties: 4.500 euro

- Lage-energiewoningen: 20.000 euro

- De aanleg van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen: 3.000 euro

- De aanleg van zonne-installaties: 7.500 euro

- Het gebruik van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal: 1.500 euro

- Het gebruik van dak- of vloerisolatie: 10.000 euro

- Energiecoaching voor bedrijven: 10.000 euro

- Het plaatsen van schoorsteenfilters: 10.000 euro

- Ontharden: 20.000 euro