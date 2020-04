Gemeente Lochristi geeft elke leerkracht twee mondmaskers Cedric Matthys

22 april 2020

18u20 2 Lochristi Alle leerkrachten die in scholen in Lochristi werken krijgen van het gemeentebestuur twee mondmaskers. Dat laat burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) weten.

“Alle scholen kwamen maandag hun pakket ophalen”, zegt Deswaene. “Hierin zat naast de mondmaskers ook alcoholgel. Voor de duidelijkheid: we boden deze dienst niet enkel aan aan de gemeentescholen. Ook de leerkrachten die op scholen in het gemeenschapsonderwijs of het vrije net aan slag zijn, kregen maskers, net als de mensen die in de buitenschoolse opvang werken. Het is belangrijk dat deze mensen veilig hun job kunnen uitoefenen.”