Gemeente Lochristi belt alle 80-plussers op: “Iedereen heeft zijn vragen en zorgen” Cedric Matthys

28 maart 2020

12u15 0 Lochristi Afgelopen week heeft de gemeente Lochristi een duizendtal 8 0-plussers opgebeld. Naast een korte babbel vroegen de telefonisten of de ouderen ergens hulp bij nodig hebben tijdens de coronacrisis. Wie de gemeente niet kon bereiken, krijgt een persoonlijk bezoekje.

“Gewoon even vragen hoe het gaat, daar doe je al veel mee." Burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) is trots als hij vertelt over de berg werk die zijn gemeentepersoneel verzette. Alle 80-plussers uit Lochristi kregen de afgelopen week een persoonlijk telefoontje. “De medewerkers van het lokaal dienstencentrum ‘t Fazantenhof belden de ouderen op. Het centrum is momenteel uit veiligheidsoverwegingen gesloten, maar op deze manier vermijden we dat deze kwetsbare groep geïsoleerd raakt.”

De gemeente bereikte met de actie een duizendtal gepensioneerden. Geen eenvoudige klus, want het personeel beschikte enkel over een lijst met namen en adressen. Ze moesten alle telefoonnummers manueel opzoeken. “Van een 150-tal personen vonden we geen nummer terug”, zegt Deswaene. “Bij die mensen gaan we eens aan huis langs. Verder liet een 50-tal ouderen weten dat ze binnenkort graag een tweede telefoontje wensen. Deze mensen volgen we verder op.”

Boodschappen

Naast een korte babbel vroegen de telefonisten of de gemeente ergens bij kan helpen. Er staat immers een groep vrijwilligers klaar die indien nodig naar de apotheker gaat of boodschappen doet. “Iedereen heeft zijn vragen en zorgen”, vertelt de burgemeester, “maar gelukkig kregen we te horen dat zo goed als alle ouderen kunnen rekenen op familie of buren. Ook in deze barre tijden laten de Lochristinaren hun groot hart zien. Dat doet deugd.”

Ken je nog 80-plussers die hulp nodig hebben? Neem dan contact op met de gemeente Lochristi via dienstencentrum@ocmwlochristi.be of 09 238 32 18.